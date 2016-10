Mesajul scris de soția lui Florian Pittiș în ziua în care ar fi implinit 73 de ani

Soția lui Florian Pittiș a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, în ziua în care artistul ar fi împlinit 73 de ani. Florian Pittiș a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru, dar și regizor, traducător, interpret de muzică folk ori realizator de emisiuni radio.

Soția lui Florian Pittiș a făcut public un mesaj pe contul de Facebook. „4 octombrie, inca o aniversare in absenta. Anii nu se numara in eternitate, doar aici, pe pamant, mai numaram din cand in cand…Astazi ar fi fost 73”, a scris ea în dreptul imaginii cu soțul ei. Florian Pittiș a tradus in limba română cântecele lui Bob Dylan: A Hard Rain’s A-Gonna Fall (Va veni iar o ploaie grea), Death is Not the End (Sfârșitul nu-i aici) , Don’t Think Twice, It’s All Right (Nu-i nimic, asta e! ) , Mr. Tambourine Man, Rainy Day Women#12 & 35 (Toți suntem puțin luați…) , She Belongs to Me (Alo! Ea-i a mea) , Silvio (Oameni buni) .

Soția lui Florian Pittiș s-a căsătorit cu artistul în 1999



În afara activității artistice, Pittiș a fost membru și președinte al Senatului Clubului Aristocratic al Rapidului, fiind un susținător declarat al acestei populare echipe de fotbal. S-a căsătorit la 12 martie 1999 cu Niculina Anda, educatoare. La 30 iulie 2007, Pittiș a fost internat la Institutul Oncologic Fundeni. Artistul a impus medicilor să nu dezvăluie amănunte despre starea sănătății sale. Boala care l-a doborât, cancerul de prostată, era diagnosticată de mai bine de un an, timp în care Pittiș a urmat cu regularitate tratamentele prescrise. Florian Pittiș se stinge din viață la 5 august 2007 (ora 15,15) și este înmormântat cu onoruri masonice.