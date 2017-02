Mihaela Borcea vorbește despre starea de sănătate a fostului soț, Cristi Borcea. Femeia de afaceri a dezvăluit amănunte despre familia ei și despre cât de mult muncește în această perioadă.

Mihaela Borcea vorbește despre starea de sănătate a fostului soț și recunoaște că anul acesta vrea să aibă mai multă grijă de viața ei și a copiilor. De asemenea, a declarat că își dorește ca tatăl copiilor săi să se întoarcă sănătos acasă.

„Eu nu am dorit niciodată să povestesc nimic. Este doar problema mea. Nu afectează latura mea de mamă. Muncesc de când mă trezesc şi până mă culc. Adorm şi pe la 4 dimineaţa. Din cauza stresului nu pot să adorm. Mi-am propus ca anul acesta să am grijă de sănătatea mea. Contează să fii tu sănătos şi să fii mulţumit cu tine însuţi. Eu am trecut prin foarte multe. Sunt încă aici, înseamnă cu Dumnezeu mă iubeşte. Fiul cel mare se pregăteşte de bac, învaţă. Taică-su a încercat să îl implice în afaceri. Vrea şi el ca părinţii lui să fie mândri, mai ales tatăl lui. Sunt convinsă că va reuşi. (…) Nu îi doresc decât să fie sănătos şi să se poată întoarce alături de familia lui.”, a spus Mihaela Borcea la Antena 1.

„Oamenii care vorbesc urât despre el ar trebui să se informeze şi despre lucrurile bune pe care le-a făcut. Sper să se facă bine şi să vină lângă copiii lui acasă”, a adăugat ea.

Odată ce Cristi Borcea a avut probleme cu legea, Mihaela, prima soție a fostului acționar dinamovoist a fost cea care a avut grijă ca imperiul construit de acesta să nu se prăbușească.Femeia i-a preluat o parte dintre afaceri și proiecte, pe care a reușit să le ducă la bun sfârșit. În același timp însă, ea a avut grijă să-și educe în același spirit întreprinzător și cei trei copii, Patrick (abia trecut de vârsta majoratului) și cei doi gemeni (Antonia Melissa și Mihai Angelo, acum în vârstă de 12 ani). Recent chiar, Mihaela a început să-și scoată fiica în lume și s-o învețe cu lumea în care aceasta se învârte. Prima soție a lui Borcea este chiar mândră de copila sa, despre care spune că simte că o să-și copieze atât mama, cât și tatăl.