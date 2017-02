Mihaela Rădulescu a plâns în timpul vacanței din Arizona. Diva a avut parte de experiențe unice, pe care le-a împărtășit cu fanii de pe contul de socializare. Vedeta a lăcrimat din cauza unui bărbat celebru.

Mihaela Rădulescu a plâns în timpul vacanței din Arizona, petrecută alături de iubitul ei Felix Baumgartner. Motivul pentru care a avut lacrimi în ochi Mihaela Rădulescu e un alt bărbat. Este vorba despre Kirby Chambliss, un pilot acrobatic american. Vedeta a făcut publice imagini din deșert.

Mihaela Rădulescu a plâns în timpul vacanței din Arizona…de fericire

„Ca să nu doară:), încep cu veștile proaste – a fost frig, am mâncat doar junk food, n-am vizitat nimic, n-am cumparat nimic, n-am purtat decat bocanci și pullovere și n-am prea avut semnal la telefon. Trec brusc la vestile bune – am petrecut vreo 2 saptamani în mijlocul desertului Arizona, la antrenamentul echipei RED BULL AIR FORCE US. Un fel de Disneyland pentru iubitorii de zbor, adrenalină, sport extrem și tăiat respirația. Echipa de atleți conține numai campioni mondiali de skydiving, basejump, wingsuit, high speed flight, acrobatie aviatica… Cu mandrie, completez că Felix a devenit pilotul oficial de elicopter al acestei echipe, cea mai bună din lume. Nici nu stiu cu ce sau cu cine să încep, așa ca va las spă priviti albumul american. Adaug ca am mai bifat un salt cu parașuta, că am avut lacrimi în ochi cand m-a strâns in brate Kirby Chambliss – multiplu campion al SUA si al lumii la acrobație cu avionul și că lumea asta a campionilor, mai ales la sporturi extreme, mă inspira grozav si ma face să scriu lecție după lecție de viață, de curaj, de pasiune și îndrazneală, seriozitate, dar și distracție cat cuprinde. (…)”,a scris Mihaela Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

Mihaela Rădulescu va prezenta Dansez printre stele la PRO TV. Diva este din ce în ce mai legată de țara natală, deși viata ei se derulează la Monaco, iar inima zburdă peste granițele care nu stau în calea recordmanului Felix Baumgartner. O dată cu noul proiect, Răduleasca își trece în palmares două contracte derulate în paralel, ea fiind și jurat la Românii au talent.