Mihaela Rădulescu și Felix trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din 2014. Dacă până acum a fost discretă cu viața personală, de data asta, vedeta tv a spus totul despre relația cu bărbatul iubit. Prezentatoarea tv a dezvăluit ce simte pentru acesta și cum a reușit să o cucerească.

Mihaela Rădulescu este o femeie fericită și nu ezită să spună tuturor asta. Fosta iubită a lui Dani Oțil a postat pe contul de socializare, o scrisoare pentru Felix, în care vorbește despre momentele frumoase dintre cei doi.

„Mi s-a întâmplat în viaţa asta să iubesc… Şi pentru că trecutul e doar ceea ce ne face astăzi mai înţelepţi, am să vorbesc despre prezent. Sunt o femeie ca oricare alta, care şi-a luat toate porţiile de fericire şi nefericire disponibile în stocul vieţii. Trăiesc acum o iubire care mă face, în cea mai mare parte a timpului, să zâmbesc a bine şi a bucurie. Cum nu prea ştiu iubiri perfecte decât la începutul lor, mai am şi zile în care mă împiedic de vreun gând enervant sau de vreo situaţie care îmi consumă ceva timp până o accept. Dar m-am prins, din varii motive straşnice, că iubirea e cea mai frumoasă întâmplare a vieţii. Am un bărbat care mă întregeşte, cu care pot să fiu exact cine ştiu bine că sunt şi care mă tot uimeşte, zilnic. L-am cunoscut… erou, multiplu campion mondial, pionier în zeci de acţiuni ultra periculoase, primul om din lume care a depăşit viteza sunetului în cădere liberă, primul care a traversat Canalul Mânecii cu un wingsuit. L-am urmărit cu nişte bătăi în plus de inimă cum face acrobaţii şi cascade periculoase cu elicopterul, cum forţează toate limitele tehnice şi umane în raliuri sau în alte sporturi, mă uit cât e de organizat în tot ce face, câtă seriozitate pune la bătaie în orice proiect, câtă disciplină de viaţă are. Şi nu încetez să-l admir exact pentru ceea ce e şi pentru tot ce a făcut şi face în această viaţă. Nu uit nicio clipă cine sunt lângă el, pentru că ne uităm ochi în ochi şi ştim de ce suntem împreună. Pentru că ne iubim şi avem atâtea să ne spunem şi atâtea să facem împreună. Când nu e al lumii, e bărbatul meu, care ştie exact ce mă face fericită şi pe care ştiu să-l fac fericit în atâtea feluri, ca toate femeile care-şi iubesc drept bărbaţii. Poate că sună ciudat, dar mă topesc când îmi văd eroul ducând gunoiul sau udând florile. În momentele acelea e omul meu şi-atât. E jumătatea mea de viaţă, e inspiraţia şi bucuria mea, e a doua bătaie a inimii mele. Şi n-am de gând să mă las prostită de tipare, nu mă interesează ce zi e mâine, când azi iubesc atât de frumos. Ştiu, oamenii vor să fie perechi, vor să se ducă până la capăt de mână şi e tare frumos când se întâmplă. Dar, dacă viaţa ar fi mereu despre Azi şi nu neapărat despre Maine?

Ca orice femeie care iubeşte cu încredere în ea, mă uit la barbatul meu grozav şi zâmbesc. M-a întrebat cineva, nu demult, dacă bărbatul meu mai e aşa un erou după ce l-am cunoscut cu toate bunele şi relele, după ce l-am învăţat pe de rost acasă, între 4 pereţi, unde nu sare nici de pe dulap şi nici nu dă autografe fanilor. Culmea, iubirea care începuse din admiraţie, a dublat şi admiraţia, pentru că omul ăsta e adevărat, e un bărbat în toată puterea cuvântului, dar lasă la iveala, în cele mai neaşteptate chipuri, un copil care încă visează, care ştie să se bucure fantastic de viaţă, care nu vrea să fie om mare în fiecare secundă, care se joacă de-a tot ce-l face fericit, chiar dacă uneori pare că se joacă şi cu viaţa lui.

Fiecare femeie îşi iubeşte bărbatul vieţii ca pe un erou, pentru că mai ales de el depinde fericirea şi forţa ei. Nicio femeie nu e întreagă fără iubire, fără bărbatul potrivit… la prezentul potrivit. Sigur, avem copii minunaţi care ne fac să mutăm munţi şi să fim wonder-women, dar cu bărbatul potrivit alături, zburăm peste orice munte ne stă în cale. Da, iubirea e cea mai frumoasă întâmplare a vieţii…”, a scris Mihaela Rădulescu pe o reţea de socializare.