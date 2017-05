Mihaela Rădulescu spune totul despre Uite cine dansează! Ce nu s-a văzut la tv

Mihaela Rădulescu spune totul despre Uite cine dansează! la câteva zile după terminarea show-ului. Vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj în care vorbește despre ce a însemnat pentru ea acest proiect.

“Am încheiat o poveste care n-a fost numai despre dans, ci și despre puterea de a munci peste program, peste limite și dureri fizice. Ați văzut zâmbete bine machiate și frumos îmbrăcate, piruete și cambreuri, dar prea putin din orele lungi de repetiții, în care ratările sau loviturile tăiau si apoi carpeau la loc entuziasmul și dorinta de a merge până la capăt. Așa îmi place să-mi amintesc de acest proiect, cu toata chinuiala, durerea, renuntarea, remotivarea si reusita incluse. Concurenții noștri, toti, si-au reformulat programul de viata, si-au resetat limitele și au reușit să ne emoționeze, să ne faca să-i admiram și pentru ipostaza de dansatori. Dacă adaugam si faptul ca toata munca noastra, a tuturor, s-a încheiat nu doar cu confeti, ci și cu o donație semnificativa pentru ” Hope and Homes for Children”, povestea e deja umana, calda si cu final fericit.

Din voia și intelepciunea publicului, au castigat dans-actorul Marius Manole, alaturi de coregrafa Olesea Nespeac Miculea si ma bucur nespus pentru minunatia aceasta de om, Marius. M-as fi bucurat la fel si pentru Alex Velea sau Liviu Teodorescu, pentru ca stiu bine ca fiecare dintre ei a pus nu numai timp de viata la bataie, ci si un colosal efort de a fi, cu fiecare pas de dans, mai bun, mai performant…

Bravo, dragi concurenti si coregrafi, respect si recunostinta pentru echipa de productie, admiratie pentru juriu si Cobo Dance Company si calde multumiri tuturor celor care au sustinut acest proiect. Mi-a facut placere sa lucrez alaturi de voi si de Cabral, o bucurie de om. Nu pot încheia fără să spun, cu o delicata subiectivitate, ca am deja o amintire preferata de pe urma acestei calatorii – se numeste Gigi Căciuleanu. E din categoria ” oameni care nu se mai fabrica”, fie că vorbim de cariera fabuloasa, fie de felul in care ne-a tatuat pe suflete cuvinte frumoase, ne-a plimbat de mana în concret și abstract, in versuri sau in gesturi, in picioare si in nepretuita ipostaza de gentleman desăvârșit. Gigi Căciuleanu a fost în sine un spectacol grandios… în spectacolul nostru de televiziune. Așa am simțit și asa inchei aceasta poveste. Pentru ca ce simtim, ce adunam intr-o viata ca trairi si lectii, contează cu adevărat”, a scris Mihaela Rădulescu pe Facebook.