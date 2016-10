Mihai Albu, mesaj ironic pentru Iulia Albu: ”Cotcodac!”

Mihai Albu, mesaj ironic pentru Iulia Albu. Iulia și Mihai Albu au divorțat în urmă cu trei ani, dar ecoul desparțirii lor încă dăinuie, iar tensiunea dintre ei este departe de a fi stinsă. Cei doi se tachinează și acum ori de câte ori au ocazia și nu se menajează deloc.

Mihai Albu, mesaj ironic pentru Iulia Albu. Recent, Iulia Abu a răspuns unui comentariu răutăcios primit de la un internaut, iar rândurile scrise de ea l-au deranjat însă pe fostul ei soț. ”Adelacuța, draga mea, ce anume te califică pe tine să faci aceste aprecieri? Află că prima facultate am început-o înainte de a-l întâlni pe stimabilul, iar a doua m-a costat căsnicia. Cam 20 de persoane termină annual facultatea pe care am terminat-o eu. Și nu am primit niciodată nimic pe tavă. Te întreb, după divorț, cine este anonimul?”, a scris Iulia Albu.

Mihai Albu nu ratat ocazia să o atace pe fosta lui soție și a făcut-o printr-un comentariu tăios, alături de o captură cu mesajul Iuliei. ”Mare om, mare caracter… Cotcodac!”, a scris Mihai Albu.

Comentariul designer-ului de pantofi este legat de pasiunea Iuliei pentru anumite animale domestice. Este știut faptul că Iulia și-a luat, la un moment dat, o găină de rasă, pe care o creștea ca animal de companie și pe care o lua cu ea chiar și în emisiuni TV.

Iulia şi Mihai Albu au hotărât să divorţeze, în februarie 2013. Cei doi au format un cuplu din 2004 şi au împreună o fetiţă, pe nume Mikaela.