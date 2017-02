Mihai Bobonete și magicianul Robert Tudor, primele declarații despre experiența de la Vocea României Junior

Mihai Bobonete și magicianul Robert Tudor sunt pregătiți să-i facă pe copii, dar și pe părinții acestora, să zâmbească și să se bucure de fiecare experiență din viață! Duminică, cei doi prezentatori vor aduce distracția în culisele show-ului Vocea României Junior și îi vor încânta pe români cu glume, magii și foarte mulltă voie bună.

Mihai Bobonete și magicianul Robert Tudor sunt încântați de ceea ce au văzut la Vocea României Junior. ”Toți copiii vorbesc foarte frumos și de INNA, și de Andra, și de Moga și sunt foarte încântați de colaborarea asta. Noi nu am avut posibilitatea asta. Eu nu am trăit cu vedete contemporane atât de expuse. Era timpul ăla de până-n revoluție și nu credeam că vedetele de atunci ar putea fi atinse. Dar acum, să știi că Moga e unul dintre cei mai tari compozitori, INNA e artist internațional sau să fii în echipa Andrei… să te învețe să cânți pentru un concurs, cred că pentru ei e o experiență pe care nu o vor uita toată viața.”

Mihai Bobonete și magicianul Robert Tudor, dezvăluiri emoționante



Participarea la Vocea României Junior este o provocare chiar și pentru cei mai buni concurenți, care își exersează deja vocile și trăiesc cu pasiune fiecare moment pe scenă. ”La filmări, am văzut chestii la care nu mă așteptam. De exemplu, am văzut o fetiță din echipa Andrei care și-a pierdut vocea pe scenă și la o săptămână după era refăcută complet și nu-mi explicam. În capul meu, e la modul ăsta: păi dacă-s răcit, eu stau la pat două săptămâni. Deci, copilul era ca nou. Și mă gândesc că asta doar prin tehnicile pe care Andra le-a avut și așa mai departe. Știu foarte bine ce au de facut!”, a spus el.

Magicianul Robert Tudor și-a pierdut tatăl la vârsta de 7 ani

Magicianul Robert Tudor își aduce aminte de copilărie, de oportunitățile pe care viața i le-a oferit și de ascensiunea lui în carieră: ”Aș vrea ca acești micuți să privească experiența Vocea României Junior așa cum eu am privit marea oportunitate de la Românii au talent. Am venit de la țară, dintr-o familie de oameni simpli, am crescut fără tată de la vârsta de 7 ani și, chiar dacă nu am câștigat competiția, am câștigat enorm, pentru că am ales să particip, iar acum mă cunosc milioane de oameni. Viața îți oferă numeroase oportunități și ceea ce a contat în toate experiențele mele a fost perseverența.