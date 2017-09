Mihai Morar rupe tăcerea și transmite un mesaj dur pentru Cristian Tudor Popescu, după ce acesta a declarat că oamenii nemulțumiți de viața lor ajung să facă un copil. Și Oana Roman a criticat dur afirmațiile jurnalistului.

Mihai Morar a scris un mesaj impresionant pe contul de socizlizare, nemulțumit de afirmațiile făcute de C.T. Popescu.

Moderatorul TV are cu soţia lui gemene. Fiicele lui poartă numele Mara şi Cezara. ”Ce personaj urât, ofilit, odios! Nu mă preocupă deloc gândirea lui slută. Consider că e, mai degrabă, demn de milă. Mă îngrijorează zâmbetul nătâng al moderatorului, care nu numai că nu are o reacţie, dar nici măcar nu îi cere bătrânului demn de milă o explicaţie. Cu tristeţe, Un tată mai sărac, care a făcut copii ca să nu ajungă să îmbătrânească în gândire atât de hâd”, a scris Mihai Morar pe pagina lui de Facebook.

