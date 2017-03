Mihai Trăistariu face parte din grupul Balena Albastră, pe Facebook. Artistul mărturisește că a intrat în acest grup fără voia lui, iar ceea ce a aflat l-a îngrozit.

Mihai Trăistariu face parte din grupul Balena Albastră, jocul care a făcut sute de victime în rândul copiilor din străinătate, dar și din România. Interpretul a aflat târziu că mulți au murit din cauza acestui joc.

Mihai Trăistariu face parte din grupul Balena Albastră…fără voia lui

„Pe mine mă amuză. Aseară am descoperit că sunt acest în acest grup. Am căutat pe Google să văd despre ce este vorba. Există şi Balena Roz, aceştia sunt cei care îi apără pe cei din jocul Balena Albastră. M-am îngrozit. Citeam astăzi de dimineaţă că nu prea s-a întâmplat aşa, ci mediatizarea asta îi face pe aceştia să recurgă la aşa ceva. A fost o ştire falsă şi copii neiubiţi de părinţi simt nevoia să facă aşa ceva. Pe mine m-a adăugat cineva în grupul ăsta şi din ce am văzut eu şi-a schimbat acum o săptămână numele, din Bancuri şi umor, acum e Balena Albastră. Presa a răscolit aşa ceva…dar copiii din acestgrup, de acolo nu cred că procedează aşa.” a declarat Mihai Trăstariu la Antena Stars.

Ce este jocul Balena Albastră

Este un joc cu mare respândire în mediul online prin care copiii și adolescenții sunt manipulați să recurgă la cele mai nebunești gesturi, gesturi ce le pun viața în pericol și, așa cum s-a văzut deja, pot fi chiar mortale. Jocul durează 50 de zile, timp în care cel implicat este obligat să ducă la îndeplinire anumite sarcini.

Cum se joacă Balena Albastră

Cel care înscrie intră sub tutela unui administrator care îl îndrumă prin sarcinile pe care le va avea și va fi ajutat să își ducă la îndeplinire „obligațiile”. Administratorul îți amintește constant că odată ce ai început jocul nu mai ai posibilitatea de scăpare, iar în momentul în care jucătorii ezită să facă ceea ce li se cere, aceștia recurg la amenințări asupra jucătorului și a familiei acestuia.

Prima sarcină presupune încrustarea pe mână, cu ajutorul unei lame de ras #F58. Iar alte sarcini ulterioare îți cer să realizezi o balenă. Apoi jucătorii trebuie să își încrusteze pe piele și tot felul dealte înscrisuri și desene, să vizioneze filme horror, să-și țină respirația și să fie apăsați puternic pe piept și să se trezească la ore neobișnuite din noapte pentru a face tot felul de lucruri.

De asemenea, jucătorii trebuie să le trimită o poză prin care să demonstreze că și-au dus la îndeplinire obligațiile. Abia apoi ei pot trece la următorul nivel. Partea cea mai sinistră e că ultimul task al jocului le cere acestora să se sinucidă.

Jucătorii, care au vârste fragede de cele mai multe ori, sunt manipulați și ajung să creadă cu adevărat că nu mai au nicio scăpare și că trebuie să ducă la final toate sarcinile, inclusiv pe aceea de a se sinucide.

Pe lângă cele 130 de victime din Rusia, jocul Balena Albastră a făcut două victime și în Chișinău. Săptămâna trecută, doi tineri s-au aruncat de pe o clădire cu 17 etaje, iar apropiații acestora spun că cei doi practicau periculosul joc. Și în România, la Iași, au ajuns la spital cinci copii asfixiați după ce au jucat Balena Albastră.