Mihai Trăistariu, mesaj emoționant de ziua lui Teo Trandafir: ”O să-ți rămân dator pe viață”

Teo Trandafir a împlinit vineri 49 de ani, iar prietenii nu au uitat-o, ci au copleșit-o cu atenție și mesaje emoționante.

Unul dintre aceștia a fost și Mihai Trăistariu, pe care prezentatoarea l-a ajutat într-un moment extrem de dedicat din viața lui.

„Teo, pe mine mă leagă întâlnirea cu ține cu faptul că tu ești singura ființă din lume care a încercat să-mi salveze mamă. Tu știi foarte bine, la o zi de la Eurovision, tu ai fost cea care ai chemat smurd-ul și ai trimis elicoptere că să-mi scoată mamă din comă. Eu nu o să uit asta niciodată. O să-ți rămân dator pe viață, chiar dacă mamă nu a avut zile, gestul tău a contat enorm. Îți doresc ‘La mulți ani’. Să ai 100 de ani de bucurii și emisiune„, a declarat Mihai Trăistariu la Kanal D.

„Eram într-o emisiune, în direct, și el a început să plângă. Mi-a zis în pauză că mama lui se stinge chiar în acele momente. Cât am putut de repede, am pus mână pe telefoane și am făcut tot posibilul să o aducem în București, să o mai vadă măcar pentru ultima dată”, a spus Teo.

