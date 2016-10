Mirabela Dauer, schimbare de look. Are 69 de ani, dar se reinventează

Mirabela Dauer, schimbare de look la 69 de ani. Artista se reinventează și mărturisește că se simte încă tânără, motiv pentru care este deschisă încă la schimbări. Artsia a făcut declarații impresionante.

Mirabela Dauer, schimbare de look la 69 de ani. Artista a decis că este momentul să se tundă mult mai scurt decât era până acum aşa că nu a mai stat pe gânduri „M-am tuns mai scurt. Eu întotdeauna voi fi tânără şi frumoasă” , a spus Mirabela Dauer în platoul emisiunii ” Star Matinal”.

Mirabela Dauer, schimbare de look la 69 de ani. „Am un ritual”

Mirabela Dauer este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Interpreta recunoaște că are un rutial înainte de fiecare concert. „Am un ritual: nu vorbesc cu nimeni, nu cunosc pe nimeni, mi se duce tot fardul. Îmi fac o rugăciune, am eu o rugăciune a mea. Nici nu e bine să vorbeşti cu mine, nu te bag în seamă oricum”, a povestit cântăreaţa. Mirabela Dauer solicită să-și primească tot onorariul înaintea fiecărui concert, iar în cazul în care nu i se împlinește această doleanță ea refuză să urce pe scenă .”Paza bună trece primejdia rea”, iar Mirabela Dauer, cu vasta sa experiență pe care o are în showbizz-ul autohton, cunoaște acest lucru. Doar nu rare au fost cazurile în care atât ea, cât și colegii săi de generație, dar și artiștii mai tineri, au fost țepuiți de organizatori și nu și-au mai primit toți banii pentru concertele la care au participat.