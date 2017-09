Mircea Radu, mărturisiri dureroase despre afecțiunea de care suferă. Prezentatorul tv a dezvăluit recent că suferă de spondiloză cervicală, iar uneori are dureri greu de suportat.

Mircea Radu povestestește pe blogul personal cum îl afectează boala de care suferă mulți români.

Mircea Radu, mărturisiri dureroase despre afecțiunea de care suferă de mai mult timp

„Noapte grea, cu somn întrerupt din cauza spondilozei cervicale de care sufăr. Am coborât în bucatarie și am umblat in raftul cu medicamente – stiam unde e dar nu m-am uitat in el niciodata – am gasit pastile de toate felurile, mici, rotunde, lunguiete, colorate pentru afectiuni care nu mi-ar fi trecut prin cap ca exista. Și un plasture pe bază de ardei iute; cum ar fi sa il iau cu mine si sa-l inmoi in ciorba la un restaurant?…

Era liniste, vecinii dormeau și câinii lor și canarii lor și pisicile lor toate. Cerul era senin, cu stele, o luna si un avion ce palpaia in drumul lui spre vest, Paris-London-New York, cum scrie pe sticlutele de parfum. Mi-a venit sa beau un pahar de vin; aveam o sticla deshisă deja, cu un cabernet sauvignon profund și catifelat si sa ascult River Is Waitinga domnului John Fogerty dar am renuntat la ambele; nu avea niciun sens, durerea nu mi-ar fi trecut.

Am înghițit paracetamol cu apa de la robinet – ”s-o lasi sa curga mai mult daca vrei mai rece” am auzit în minte vocea asta familiara, de demult, din copilaria mea… M-am asezat in pat, pe spate, asteptand cu ochii deschisi ametelile si amorteala pentru ca, din ce am citit, spondiloza nu vine nicidata singura”, a scris pe blogul personal.

Zielel trecute, Mircea Radu a scris un alt mesaj pe blogul personal. Prezentatorul de televiziune Mircea Radu și-a amintit de regretatul Valeriu Lazarov, cel care a fost o emblemă a producțiilor de televiziune de la noi și din străinătate.

