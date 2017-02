Mircea Solcanu, primul interviu după 3 ani, de când s-a retras din lumina reflectoarelor. Fostul prezentator s-a retras la Constanța, locul natal, și se ocupă de ceea ce iubește cel mai mult: animalele.

Mircea Solcanu are grijă de 300 de câini, 60 de măgari, mai bine de 20 de pisici și cai. Fostul prezentator are un alt look, mai neglijent, iar zâmbetul i-a dispărut de pe față. „Mă relaxez aici, e o zonă foarte frumoasă. De fiecare dată când am ocazia vin aici. (…) Uite cu asta îmi ocup timpul. Nu se scrie uşor. Cred că mi-era dor de mine. Era timpul să fac altceva”, a spus Mircea Solcanu pentru Agenția Vip.



„Am renunţat să mă uit la televizor. De 3 ani nu mă mai uit la televizor. Când mai prind câte un televizor mai spun: eu aş fi făcut aşa sau uite subiectul ăsta l-aş fi dat aşa. Eu nu am boala sticlei. Nu am regrete aşa mari, niciunul. Îmi mai spun uneori că aş fi putut face mai mult acolo. Nimeni nu greşeşte pe lumea asta, toată lumea învaţă”, a adăugat el la tv.



Mircea Solcanu a fost dat afară de la Acasă TV, după ce a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmitea lucruri greu de imaginat familiei lui Ionuţ Anghel, copilul ucis de maidanezi în Bucureşti, în toamna anului trecut. El a fost înlocuit la emisiunea „Poveştiri de noapte” de Irina Fodor, soţia lui Răzvan Fodor, fostul component al trupei Krypton.