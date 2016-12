Mirela Boureanu Vaida a împodobit bradul de Crăciun și a postat imaginea pe contul de socializare. Un detaliu a fost observat imediat de fani. Se pare că fetița vedetei a avut o dorință pe care mama ei nu a putut să i-o refuze.

Mirela Boureanu Vaida a împodobit bradul de Crăciun, iar lângă el a pus o …sanie. „Noi suntem gata!! Voi?? ???Crăciun. Momente fericire. Momente magice. Pom de Crăciun”, a scris Mirela Boureanu Vaida în dreptul fotografiei, de pe Instagram.

Mirela Boureanu Vaida a împodobit bradul de Crăciun și a făcut imaginea publică

În urmă cu doar câteva ore, Mirela le-a spus fanilor că sania din living servește pe post de căluț”Avem şi sanie! Stă în mijlocul livingului şi serveşte pe post de căluţ: „Diii, diii!” Aşa zice Carla când se urcă pe ea. Săracii copii de astăzi: nici nu mai ştiu ce înseamna „zapada””, a scris Mirela Boureanu Vaida pe blogul ei astăzi.

Mirela Boureanu Vaida și-a făcut blog și a intrat astfel în rândul vedetelor care își țin la curent fanii cu tot ceea ce fac. „Mi-am făcut blog! Am așa mari emoții de parcă aș fi pentru prima dată într-o emisiune TV în direct și nu-mi mai gasesc cuvintele… Simt că înghit în sec și mi se usucă gâtul… Este acea emotie a intalnirii virtuale cu mii de oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar pe care i-am simitit atat de aproape, zi de zi, an de an… Sunteți parte din viata mea și, vă spun cu sinceritate: nu am crezut că voi primi atâtea mii de mesaje de când am intrat în concediul de crestere a copiilor.. De aceea m-am gândit că ar fi potrivit să-mi fac un blog unde să-mi aștern gândurile, sentimentele, dorintele, frustrarile, implinirire și angoasele și, mai ales, unde sa comunic cu voi, prietenii mei necondiționat!”, spunea Vaida recent.