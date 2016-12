Mirela Boureanu Vaida își crește copiii fără soț. “Nu-i retez aripile”

Mirela Boureanu Vaida își crește copiii fără soț și asta din cauza vieții profesionale a cestuia. În ultima perioadă, bărbatul a fost mai mult plecat de acasă, prin natura meseriei sale, iar vedeta a fost nevoită să se descurce mai mult singură.

Mirela Boureanu Vaida își crește copiii fără soț, însă nu se plânge. Prezentatoarea tv face tot ce îi stă în putere pentru a fi o mamă și o soție model. Acesta a declarat pentru emisiunea „Dincolo de aparențe”, cum s-a schimbat viața ei de când de când are doi copii.

Mirela Boureanu Vaida își crește copiii fără soț, dar e fericită

„Eu nu ştiu dacă apuc să-i spun soţului meu când vine în casă, pentru că el ajunge seara de la birou. Uneori ajunge vineri, deşi el pleacă de luni şi asta a fost o încercare foarte grea şi e în continuare pentru mine, pentru că acum ar trebui să fim doi cu doi copii mici. Viaţa lui profesională a luat o altă întorsătură şi eu am vrut să-l susţin şi să nu mă opun, să nu-i retez aripile, chiar dacă aveam nevoie de el, dar am zis să-l las să plece şi să-şi facă mendrele pe acest plan pentru că am luat totul asupra mea. Mă voi descurca singură, dar e foarte greu. Sunt multe nopţi, singură, noaptea, cu doi copii,” a declarat Mirela Vaida pentru Antena Stars.

Vedeta recunoaște că a avut de depășit momente complicate, de când a devenit mamă. „Am depăşit deocamdată nişte praguri foarte grele pentru mine fiindcă am văzut şi prima branulă în braţul fiicei mele, am văzut şi prima temperatură de 50 de grade. Am trecut prin toate, prin internări, prin tot felul de lucruri, dar vorba aceea, «Ce nu te omoară, te face mai puternic», printre lacrimi m-am făcut şi eu mai puternică şi am spus că trebuie să rezist pentru copiii mei,” a mai spus vedeta.