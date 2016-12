Mirela Boureanu Vaida are probleme de când a rămas fără emisiune.Mai exact, vedeta nu prea se descurcă în calitate de…gospodină. Prezentatoarea tv a povestit totul pe contul de socializare.

Mirela Boureanu Vaida are probleme de când a devenit casnică. Vedeta, care a născut de curând cel de-al doilea copil nu face față situației. “Nu sunt o casnică adevărată! Am exagerat când am crezut că le voi putea face toate singură: să gătesc, să scutur, sa fac piata, sa spal rufe sau să dau cu aspiratorul… N-am știut niciodată cum se face, cu adevărat, toata aceasta chestiune atât de complicată!! Adică s-o fac ca la carte, nu doar asa..Cand mi-am început cariera de casnică, nimeni nu m-a intrebat dacă știu, daca vreau, daca pot…Vorba aia: „cine m-a facut om mareeee/ nu m-a-ntrebat cum mi se pareee „!!Si credeti ca ar fi contat parerea mea?? Trebuia s-o fac și gata!!

Mirela Boureanu Vaida are probleme serioase

„Pâna mai ieri, cand mai aveam treaba cu emisiunile, veneam acasă obosita și plină de emfaza, de autosuficienta și de… „carierism”, de la studiourile de pe campiile Ștefăneștiului. Acu’ nu mai am nicio scuza! Nicio emisiune ! Stau acasă și încerc să fiu gospodina. Și nu-mi prea iese așa cum credeam! E clar! Pentru a fi casnică îți trebuie vocatie, nene! E cea mai grea și mai complexa meserie din câte știu!”, a scris Mirela Boureanu Vaida pe blogul personal.