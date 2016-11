Mirela Boureanu Vaida și-a făcut blog și a intrat astfel în rândul vedetelor care își țin la curent fanii cu tot ceea ce fac. Vedeta recunoaște că are emoții și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere.

Mirela Boureanu Vaida și-a făcut blog și a făcut public primul mesaj pentru prietenii virtuali. Prezentatoarea tv are doi copii, iar majoritatea timpului le este dedicat acestora.

„Mi-am făcut blog! Am așa mari emoții de parcă aș fi pentru prima dată într-o emisiune TV în direct și nu-mi mai gasesc cuvintele… Simt că înghit în sec și mi se usucă gâtul… Este acea emotie a intalnirii virtuale cu mii de oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar pe care i-am simitit atat de aproape, zi de zi, an de an… Sunteți parte din viata mea și, vă spun cu sinceritate: nu am crezut că voi primi atâtea mii de mesaje de când am intrat în concediul de crestere a copiilor.. De aceea m-am gândit că ar fi potrivit să-mi fac un blog unde să-mi aștern gândurile, sentimentele, dorintele, frustrarile, implinirire și angoasele și, mai ales, unde sa comunic cu voi, prietenii mei necondiționat!

Să nu credeți nicio secunda că v-am uitat, dar Carla și Vladimir ma solicita ata de mult încat nici nu stiu sigur in ce zi a saptamanii mă aflu. Vreau să vă cunosc, să ma asez pe canapea, dupa o zi epuizanta de treburi, griji si alergaturi, si sa vorbim”, a scris Mirela Boureanu Vaida pe blogul său.