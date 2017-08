Mirela Vaida, blocată în trafic la Predeal. Vedeta și soțul ei, împreună cu cei doi copii, se întorc de la Cluj, acolo un au petrecut acest weekend. Din păcate, ca și alți romani plecați în mini vacanță de Sf. Mărie, la munte, prezentatoarea tv a devenit victima traficului infernal.

Mirela Vaida, blocată în trafic la Predeal. Vedeta a ajuns la capătul răbdării și a postat pe contul de socializare o imagine, alături de care a scris un mesaj dur.

Mirela Vaida, blocată în trafic la Predeal, împreună cu soțul și cei doi copii

„Venim dinspre Cluj! Puteam avea o vacanță perfectă dacă nu ajungeam în Predeal, unde stăm blocați de o ora! Kilometri intregi de coloane de masini, copii mici inchirciti în scaunele auto, obosiți și transpirați de atata plans si foame, nervi intinsi la maximum! Cam asa începe o vacanță la romani.. Aud ca vom sta bara la bara pana in Comarnic.. Nu e nimic.. Pana la urma, avem vacanta pana de Sf Maria! De ce să nu ne-o petrecem in masina? Of, Românie, îmi ești tare draga, dar îmi vine sa-mi iau campii cand vad cata bataie de joc înduri și tu, și noi…”, a fost mesajul Mirelei Vaida.

Minivacanța de Sfânta Maria a început cu un coșmar pentru românii care ți-au droit să ajungă din vestul țării pe litoralul românesc sau pe cel bulgăresc.

Citește și