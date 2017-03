Mirela Vaida a fost la Alege A.S.I.A? “Am trecut de prima etapă și…”

Mirela Vaida a fost la Alege A.S.I.A?.Vedeta a făcut dezvăluirea chiar în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Fiind 1 aprilie, vedeta ține să precizeze că „e emisiune în care nu ştii dacă să crezi, dacă să iei în serios sau în glumă ce ţi se întâmplă”, de data asta.

Mirela Vaida a fost la Alege A.S.I.A? Sâmbăta aceasta, de 1 aprilie, vedeta le propune telespectatorilor o ediţie specială a emisiunii „2k1”, în care se vor întrece, de această dată, cupluri pe care meseria i-a adus alături, parteneri de scenă, care vin să demonstreze cât de bine se cunosc sau, de ce nu, să îşi reproşeze lucruri pe care le-au ţinut ascunse ani de zile, spre amuzamentul telespectatorilor.

Mirela Vaida a fost la Alege A.S.I.A? Vedeta se dă de gol

Denisa şi Raluca Tănase, Romică Ţociu şi Cornel Palade şi Anca şi Sorana (A.S.I.A.) sunt invitaţii Mirelei în această sâmbătă, iar reîntâlnirea Mirelei cu cele două fete de la A.S.I.A. o va determina pe aceasta să facă o dezvăluire inedită.

„Spun acum ceva ce n-am mai spus nicăieri: şi eu am fost la Alege A.S.I.A., am venit tocmai de la Iaşi la Bucureşti, am trecut de prima etapă, dar la a doua… eu sunt de un metru şi un dop, pe când ele…le-aţi văzut?! Despre asta e vorba. Nu m-am încadrat, aşa că am rămas eu prezentatoare!”, va povesti amuzată Mirela.