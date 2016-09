Mirela Vaida și-a angajat bonă moldoveancă! Îi era dor de accentul de acasă/VIDEO EXCLUSIV

După câteva zile în care a trebuit să se descurce singură cu doi copii – un bebeluș de o lună și o fetiță de un an și 7 luni, soțul fiind nevoit să se mute cu serviciul din oraș, Mirela Vaida poate răsufla ușurată. Vedeta a reușit să își găsească rapid o bonă.

Mirela Vaida participat la două evenimente mondene, pentru că soacra a venit de urgență de la Cluj în București pentru a o ajuta cu cei doi urmași. În această perioadă, fosta prezentatoare a emisiunii “Mireasă pentru fiul meu” a căutat o dădacă și s-a și hotărât asupra uneia. “Am găsit o fată, care e și moldoveancă de-a mea, rătăcită pe aici prin București, și acum suntem într-o săptămână de acomodare.

Sperăm să fim pe drumul cel bun și să ne împrietenim foarte repede. Deocamdată totul decurge bine”, ne-a mărturisit ea, marți seara, la gala Premiilor Radar de Media.

Vârsta nu a fost un criteriu de departajare a potențialelor candidate pentru ea. În plus, Mirela Vaida se va ocupa îndeaproape de cei doi copii, preferând să fie părinte cu normă întreagă.

“Sunt o mămică care stă acasă, deci nu își lasă bona și pleacă și mai vine peste 8 ore și vrea să își vadă copiii sănătoși și atât. Eu trebuie să interacționez cu bona și trebuie să am ce să discut. De 5 ani de zile lucrez cu tinerii care au venit la emisiune, deci mie îmi trebuie o fată, pe care să mi-o fac interlocutor, pentru că eu sunt cam nevorbită de vreo 3 luni și am nevoie de cineva care să țină pasul cu mine, de asta am și ales o bonă moldoveancă”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.