Mirela Vaida și-a scos copiii în parc și s-a bucurat de vremea frumoasă. Astfel că, vedeta și-a încărcat bateriile pentru cele două emisiuni pe care le va avea de prezentat în fiecare zi. Aceasta a dezvăluit cum își va împărți timpul între cei doi copii și platoul de televiziune.

Mirela Vaida și-a scos copiii în parc, la soare. Mirela Vaida, îi va ţine locul viitoarei mămici, Simona Gherghe, în emisiunea Acces Direct, începând de luni, 3 aprilie. Astfel, Mirela le va da întâlnire telespectatorilor începând cu ora 14:00, în cadrul quiz-show-ului matrimonial „2k1”, iar de la ora 17:00, aceasta revine în platoul „Acces Direct”.

„M-am bucurat de un weekend cu o vreme superbă şi am stat numai afară cu copiii. Am fost în pădure, în parc, la locurile de joacă pentru copii, iar astăzi ( duminicã ), o să repetăm acelaşi traseu. Alergăm, ne jucăm, mâncãm, ne spălăm, dormim şi o luăm de la capăt. Mulţumesc lui Dumnezeu, copiii sunt sănătoşi şi atunci simt că am puterea să le fac pe toate!”, a spus Mirela

„Programul nostru este foarte bine organizat. Chiar dacã de luni ne vedem şi după-amiezele, la „Acces Direct”, voi avea timp dimineaţa să ies cu ei în parc, sã îi duc la piscinã de douã ori pe sãptãmânã, pentru cã au început amândoi lecţiile de înot. Vladimir stă deja în picioare, este mult mai precoce decât Carla. Sunt doi copii sănătoşi şi asta îmi dă putere. Nu îmi e fricã de muncã şi dacã suntem sãnãtoşi, le facem pe toate”, a declarat Mirela Vaida.