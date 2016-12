Mirela Vaida a vorbit despre depresia postnatală, pentru prima dată după ce a născut al doilea copil. Spre deosebire de alte vedete, care s-au confruntat cu o astfel de problemă, Mirela a trecut peste perioada complicată.

Mirela Vaida a vorbit despre depresia postnatală și le povestește fanilor, pe blogul ei personal, despre stările prin care a trecut după cea de-a doua naștere, despre cum a ajuns să nu mai poată privi fotografiile din trecut și ce schimbări a făcut în viața ei de zi cu zi astfel încât să nu cadă pradă depresiei.

Mirela Vaida a vorbit despre depresia postnatal, care i-a dat târcoale în ultima perioadă

“Mulți mă întreabă dacă am avut depresie postnatală. În special acum, după venirea pe lume a lui Vladimir. Vă spun sincer că nici nu am avut timp să intru în depresie… Motive aș fi avut o grămadă! Au fost câteva tentative, dar care au eșuat în cele din urmă: ba plângeau copiii, amândoi în același timp, ori suna telefonul, ori se anunța soacră-mea în vizită… Când am început să-i povestesc mamei drama în 3 acte pe care o trăiam zilnic, conturându-mi portretul de neajutorată cu 2 copii în grijă, care se trezește de 3 ori pe noapte și spală fundulețe de 11 ori pe zi, ea mă oprește, mamă moldoveancă aprigă și arțăgoasă, și-mi zice: „Da’ ci tot ti plângi atâta?? Ci crezi? Că numai tu crești copchii?? Da mamăi-ta o făcut 7 copchii pi vemea războiului, o rămas văduvă 26 di ani, 3 copchii o îngropat! Și tu ti plângi??? Eeeee, ia să nu ti mai aud că ti smiorcăi! Să-i mulțumesti lui Dumnizău di sănătate și gata!”. Și a închis! Na, ia depresia de unde nu-i! Că mie îmi plăcea puțină victimizare.

Acu’, ce-i drept, nici eu nu mă simțeam chiar fericită în starea mea: de 2 ani nu mai puteam purta hainele de altădată. Mă îngrășasem în cele 2 sarcini succesive și corpul nu mai voia să dea jos mai nimic. Mă uitam cu jind la hăinuțele de vară mărimea 34-36 și știam că e mai bine să le dau, să nu le mai văd în fața ochilor! Aveam dulapul plin de pulovere pe gât și pantaloni de lână mărimea XL, tricouri ca niște cearșafuri, fuste lungi și largi de înotam în ele. Începusem să evit oglinzile și înnebuneam când vedeam postate pe Facebook poze cu mine, din emisiunile vechi de 3-4 ani! Ce silfidă, ce slabă… Depresia iar dădea tarcoale… Nopțile nedormite își spuneau cuvântul. Dorul de muncă, de adrenalină, de direct, de nervi, de implicare psihică nu mă lăsau în pace. Bona mi-a zis într-o zi, când m-a văzut privind pe geam: „Băi, doamna Mirela, duceți-va afară că am eu grijă de copii. Duceți-vă la sală că v-ați cam îngrășat!!!” Mi-a zis multă lume că m-am îngrășat. Dar bona nu mi-o zisese niciodată! De la ea a durut cel mai tare! Vă jur!”, a scris Mirela Boureanu Vaida pe blogul ei.