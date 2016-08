Misha lui Connect-R are un nou look. Artista s-a tuns și e verde în cap

Misha lui Connect-R și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a făcut publică o imagine în care apare cu un nou look. Interpreta s-a tuns scurt, bob și s-a făcut verde în cap. Interpreta a apelat la o perucă, însă chiar și așa, schimbarea o prinde de minune.

Misha a făcut imaginea publică și a mărturisit că acesta este out-fitul cu care așteaptă venirea toamnei. ”Vine toamna, bine-mi pare”, le-a spus Misha prietenilor ei virtuali. Fanii au încurajat-o și i-au spus că este frumoasă oricum.

Misha este căsătorită cu Connect-R și au împreună o fetiță superbă. Recent artista a revenit pe scenă total schimbată. S-a refăcut perfect după sarcină și arată mai bine ca niciodată.

Connect-R a dat lovitura pe piața muzicală

În 2009, Connect-R a lansat piesele „Burning Love” și „Murderer”. În 2010 a participat la Selecția Națională pentru Eurovision împreună cu Anda Adam cu piesa „Surrender”. În acest an, Connect-R a câștigat premiul „Best Song” la concursul RMA! În același an a înființat casa de producție Rappin’ On Production, făcând echipă cu Chris Mayer și Nick Kamarera. În 2011 a ajuns în Top 100 2011 la radio, cu „Americandrim” de Puya, featuring Connect-R. În 2012 creează hitul verii, numit Vara nu dorm, care s-a menținut pe primele locuri timp de 22 de săptămâni. În același an creează și piesa Love Is The Way. In acelasi an apare al doilea album al artistului intitulat „From Nothing to Something” lansat de casa de discuri Roton cu sprijinul ziarului Libertatea. Albumul se putea gasi impreuna cu ziarul Libertatea. În 2013 a creat un nou hit al verii anului 2013 „Dă-te-n dragostea mea”. Pe data de 20.5.2016 casa de discuri Roton lansează al treilea album al artistului intitulat „Dragostit”, acesta conține în total 18 piese.