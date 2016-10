Misty și Keo se căsătoresc. Cum arată rochia de mireasă a artistei

Misty și Keo se căsătoresc în curând. Cei doi nu au stabilit data nunții, însă artista a primit deja inelul de logodnă. Mai mult, aceasta și-a ales și modelul de rochie de mireasă, pe care ar vrea să o poarte în ziua cea mare.

Misty și Keo se căsătoresc, după ce vedeta a primit inelul de logodnă. „Sunt foarte frumoase rochiile pe care le-ati adus aici. Va marturisesc ca nu m-am visat niciodata printesa sau sirena, dar asta e genul de rochie pe care as purta-o. Am primit inelul, dar nu am stabilit nicio data si nu am pus niciun fel de presiune pe relatie. Keo este cel mai talentat artist si compozitor de la noi”, a spus Misty la Kanal D.

Misty și Keo se căsătoresc. Cei doi se iubesc de mai multă vreme

„El nu obisnuieste sa faca asta, dar gateste foarte bine si face niste platinguri superbe. M-a sunat mama sa-mi spuna si am aflat ca am primit o masina cadou. Ne intelegem bine, ne facem cadouri, dar nici chiar asa. Masina e a lui Keo, dar o conduc si eu”, a povestit Misty la Kanal D.