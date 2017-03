Mitică Popescu, unul dintre cei mai iubiți actori români, a împărtășit în această dimineață, în cadrul unui matinal radio, frumoase amintiri din viața sa, dar și din momentele de dincolo de scenă, presărând mici opinii despre ceea ce trăim azi.

Ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, Maestrul Mitică Popescu îi mulțumește zilnic lui Dumnezeu pentru că a trăit atât. “Îi mulțumesc mult lui Dumnezeu că am prins vârsta asta, că merg singur – nedus de mână, că pot să am păreri, că îmi merge mintea. Întrebat însă de ce nu mai joacă, maestrul a răspuns râzând: “Nu mai pot să fac ceea ce am făcut!”. Apoi, cu diplomație, a elucidat întrebarea referitoare la producțiile din prezent, explicând că teatrul nu prea îl mai onorează cu invitații ca să văd producțiile de azi din cauza faptului că au sala mică.

Legat de faptul că a fost deținut politic, marele actor a explicat cu modestie că nu i-a plăcut niciodată să pară ceea ce nu era, adică o victimă. ”Așa au fost vremurile. Mulțumesc lui Dumnezeu că am fost ajutat de Maestrul Beligan, care m-a angajat la Comedie – să am cu ce trăi, să fac Institutul și să ne întâlnim. Altfel, acum nu ne întâlneam. În detenție stai și speri tot timpul să vină un decret și să scapi. Atunci era o practică. Acasă, după detenție, sosea fie persoana respectivă, fie actul de deces. Eu am făcut pușcărie pentru că nu am spus ce am auzit. Am fost la un vecin, au scris niște scrisori la Ambasada Americii să îi ajute să plece. Deși acele scrisori nu au ajuns nicărieri, am fost chemați să spunem. Pe ei i-au băgat la înaltă trădare, eu și o domnișoară am primit 3 ani – întrucât nu am spus ceea ce am văzut”, a povestit acesta.

Cu toate acestea, Mitică Popescu nu a vrut niciodată să emigreze. Nu a făcut niciodată politică, întrucât aceasta este o cu totul altă meserie, iar el nu a putut face mai multe meserii. Iar dacă ar fi să schimbe ceva la țara în care trăiește ar fi să nu mai avem iarnă niciodată.

Legământul cu Ștefan Iordache

Mitică Popescu recunoaște că îi lipsește fiecare zi petrecută alături de Maestrul Iordache. Pe lângă momentele repetițiilor, rememorarea evoluțiilor pe scenă și cele de după spectacole, Mitică Popescu a povestit despre un legământ făcut cu marele actor. “Într-o discuție, într-o seară, butonam televizorul și am văzut o telenovelă. Am făcut un legământ: nici nu facem, dar nici nu ne uităm!”, și-a amintit maestrul.