Momente de panică la Uite cine dansează!, după ce Andreea Marin s-a prăbușit în timpul repetițiilor. Vedeta s-a antrenat alături de Liviu Teodorescu și partenera lui, pentru a face un dans de excepție în semifinala de luni seara.

Momente de panică la Uite cine dansează! Andreea Marin și-a dorit un dans perfect împreună cu Liviu Teodorescu și partenera lui, însă în urma unei mișcără greșite, vedeta s-a prăbușit. Din fericire, jurata de la Pro tv nu a pățit nimic grav.

Pentru prima dată de la începerea show-ului, fiica Andreei Marin s-a aflat în platoul Uite cine dansează! Violeta și-a admirat mama din public, în timpul valsului. De altfel, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a declarat recent că fiica ei nu are voie să o urmărească la televizor, astfel că apariția micuței în platoul emisiunii a fost o surpriză pentru toată lumea. Pentru că acasă nu are acces la tv, este pentru prima dată când își vede mama în emisiune. „Fiica mea se află aici în sală, așa că de data o să fiu atentă ce vorbesc. Nu o să spun prea multe. M-a certat că am dat note mai mici”, a spus bruneta.

Momente de panică la Uite cine dansează!, după ce Andreea Marin nu s-a mai putut ține pe picioare

„Când am văzut-o întinsă pe jos…. Nu îmi venea să cred. Am avut un șoc, am auzit bufnitura”, a spus partenera de dans a lui Liviu Teodorescu. Jurații de la „Uite cine dansează!” au făcut show în semifinala de pe 1 mai.

„Câteva secunde nu am știut de capul nostru. Dar, asta e. Trebuie să ne ridicăm și să continum. Nu avem timp să ne plângem. Am ales valsul, pentru că îmi aduce aminte de copilărie. Este un dans special pentru mine. Sus am doi îngeri păzitori și dansez cu mare drag”, a declarat Andreea Marin la Pro tv. „Este cel mai elegant moment al serii, coordonat de Zână”, a spus Mihai Petre.

Alex Velea și Ecaterina Dosan, Liviu Teodorescu și Marica Derdene, Marius Manole și Olesea Nespeac și Sandu Lungu și Raluca Netca au dansat luni tango, vals, passo doble și jazz, sub atenta îndrumare a juraților, care au devenit regizori pentru prima probă a serii. Fiecare jurat a dansat alături de echipa sa, cu care a lucrat și lucrează în aceste zile, și au jurizat celelalte trei dansuri, în care nu este implicat.