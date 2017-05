Monica Gabor și prietena ei s-au pozat împreună, însă un detaliu din fotografie a atras atenția tuturor. Fetele au creat o adevărată isterie în mediul virtual.

Monica Gabor și prietena e, Mădălina Apostol s-au plimbat și la un moment dat au găsit multă verdeață. Mai exact, cele două au descoperit…cânepa. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a postat un mesaj amuzant pe contul de socializare, ce i-a determinat pe admiratorii acesteia să reacționeze imediat.

Monica Gabor și prietena ei s-au pozat împreună și au făcut imaginea publică

„Ce am găsit noi aici? Am oprit să facem poze într-un peisaj verde ca în povești și uite peste ce am dat ? #cânepă #medicalmarijuana Nu dăm check in din motive legale:) Cu prietena mea, Madalina Elena Apostol”, a scris Moni pe Facebook.

Mai ales de când s-a mutat în America, vedeta are mare grijă de corpul său. Monica Gabor a găsit soluția pentru a avea mereu o piele tânără și oase sănătoase. A renunțat de ani buni la solar, și nu mai stă nici o secundă la plajă! Asta pentru că Monica Gabor își dorește un ten tânăr și o piele sănătoasă. Motiv pentru care ea a înlăturat toți factorii nocivi, cu efecte negative peste ani.