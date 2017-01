Monica Gabor a vorbit despre relația cu Irinel și Mr.Pink, după mult timp, în care a refuzat să dea detalii despre viața ei personală. Deși s-a speculat că nu se înțelege deloc cu fostul soț, ei bine, între ei lucrurile sunt foarte bine, iar vedeta are numai cuvinte frumoase de spus la adresa bărbaților din viața ei.

Monica Gabor a vorbit despre relația cu Irinel și a dat detalii și despre legătura pe care iubitul ei, Mr. Pink o are cu fetița ei. Moni a făcut declarații surprinzătoare, în direct la tv.

Monica Gabor a vorbit despre relația cu Irinel și a recunoscut că este fericită

„Sunt foarte fericită pentru viaţa pe care o am aici. Îl apreciez pe omul care e în viaţa mea. Îl apreciez şi pe cel care a fost în viaţa mea înainte. Consider că şi el m-a ajutat foarte mult şi doar cu aceşti oameni am reuşit să devin ceea ce sunt astăzi. Le mulţumesc amândurora. Totul e foarte bine. Sunt foarte încântată de fetiţa mea. Am vorbit cu ea”, a spus Monica Gabor pentru Antena Stars.

„Mr. Pink i-a transmis la mulţi ani. Mr. Pink este omul care este întotdeauna dispus să îi cumpere tot ce îşi doreşte. Nu există să îi spună vreodată nu sau să îmi spună mie nu când vreau să îi iau ceva. Îi cumpărăm lucruri foarte des. Eu ştiu foarte bine cum este Pink. Este un om bun”, a continuat Monica Gabor.