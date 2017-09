Monica Pop a reacționat după furtuna din Capitală, de miercuri seara, 20 septembrie. Medicul i-a luat apărarea Gabrielei Firea, după ce aceasta a fost dur criticată că „a băgat spaima în bucureșteni”.

Monica Popa a postat un mesaj pe contul de socializare în care spune că Primarul Capitalei a procedat corect cu privire la măsurile luate în cazul „potopului” ce urma să lovească România.

„Doamna Firea NU e meteorolog!!!

Nici Mafalda nu e! Dacă cei de la meteo au anuntat o furtuna mare și primarul a luat masuri de prevenție, cu ce a gresit în speță? Nu era normal ? Mai ales dupa ce s-a întâmplat în Timiș! Daca era mai rău , ar fi sărit toți că n-a luat măsuri!!!

Orice face cineva nu e bine, daca face, de ce face, daca nu face, de ce nu face! Critica pentru orice și malitia s-au inradacinat în sufletul romanilor! Cuvinte frumoase… ce-or mai fi și alea? Uitate demult!! P.S. pentru cei care ar dori să interpreteze răutacios ce am scris, am 2 precizări de facut : 1. Nu sunt membru PSD și nu am fost NICIODATă. 2. Spitalul nostru nu apartine de Primarie, nu face parte din cele 19. E un spital de urgență și a aparținut dintotdeauna de Ministerul Sănătății”, a spus Monica Pop.

Furtuna glumelor a început în mediul online încă de ieri după-amiază. După avertizarea ANM și mișcările destul de haotice ale autorităților, pe rețelele de socializare a plouat cu poante. Românii nu și-au pierdut simțul umorului și au dovedit, încă o dată, că sunt creativi mai ales în situații „de urgență”.

