Monica Pop, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul pe parcursul celor 4 ani

„Şi când nu îmi era foarte bine, eu spuneam că sunt foarte bine. Pentru că mi-am creat un mod de gândire, de viaţă, aşa am învins. Nu am stat acasă nicio zi. A două zi după externare, după intervenţiile chirurgicale, m-am dus la serviciu. Am condus eu, aşa cum am putut. Colegul care m-a operat mi-a zis să stau acasă două luni! Am zis: bine, bine, stai tu, dacă vrei! A două zi m-am dus la lucru! Sfătuiesc pe toată lumea să facă aşa cum am făcut eu, dacă se poate fizic. Decât să stai acasă şi să te gândeşti… Nu e bine! Eu nu am stat în concediu, nici nu vreau să aud de aşa ceva. Oamenii au înţeles că se poate trăi şi altfel. Nu stai acasă şi aştepţi să mori”, a spus Monica Pop la Kanal D.



„Făceam tratamentul în paralel. Plecăm de la spital, mă duceam la tratament. Nu e bine să te laşi copleşit de idee! Eu am vrut să se ştie, sunt mulţi oameni care ascund. De ce să ascunzi? E o patologie, eşti în spital, asta este. În secolul XXI deja nu mai e o boală de speriat. Am văzut pacienţi cu metastaze multiple vindecaţi! Nu trebuie să ai bani că să te vindeci! Tratamentul nu costă, plăteşti doar regimul hotelier în clinicile private care au contracte cu Casă de Sănătate”, a completat ea.

Monica Pop recunoaște că fiica ei a ajutat-o foarte mult. . „Fiica mea m-a susţinut foarte mult, este foarte matură. A fost aliatul meu de nădejde. Am urmărit-o ce spune când a aflat…I-au curs două lacrimi şi le-a şters repede şi asta a fost tot.Când afli o astfel de veste, eşti dezarmat. Trebuie să te gândeşti: ai de ales? Nu ai de ales! Asta e! Faci tratament şi gata! ”, a mai spus oftalmologul.

