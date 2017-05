Monica Tatoiu are camere de supraveghere peste tot în casă și a dezvăluit și motivul pentru care a făcut asta. Femeia de afaceri a trecut printr-un eveniment neplăcut în urmă cu ceva timp.

”În casă am peste tot camere de supraveghere. Doar în baie nu am. În 1988 mi-am pus camere de supraveghere. Noi și când mergem la culcare punem sistemul de alarmă. Trebuia să botez și nu găseam hainele de botez. Și m-am uitat pe camerele de supraveghere și am văzut că soțul meu a confundat sacul de gunoi cu cel în care erau hainele și le-a aruncat. Este foarte bine să ai camere de supraveghere în casă. Să le ai și să nu știe nimeni, mai ales dacă ai un copil de 15-17 ani. Așa vezi cu cine vine acasă, ce face, ce prieteni are, ce fumează.”, a declarat Monica Tatoiu la Antena Stars.