Monica Tatoiu, despre fiica lui Cristian Boureanu: ”Mi-am luat mâinile de pe Ioana”

Monica Tatoiu a vorbit în emisiunea ”Cristina de la miezul nopții”, difuzată de Libertatea, în fiecare seară de luni până joi, declarând că i-a fost ca o mamă lui Cristian Boureanu și comentând scandalul din familia acestuia.

”Eu am fost mama care a înlocuit-o pe mama lui Cristi, care a murit când el era foarte tânăr. 15 ani am fost profesor. A fost să-i învăț să trăiască și să-și depășească condiția. Cristi a fost unul dintre elevii mei. Am fost un profesor dur la început, dar când ei aveau o problemă ușa mea era deschisă la orice orice. Cristi mi-a fost mai aproape”, a declarat Monica Tatoiu, la ”Cristina de la miezul nopții”.

Monica Tatoiu a vorbit și despre Ioana, fiica lui Boreanu. ”Copii ai căror părinți divorțează se dezvoltă între două lumi, cu valori diferite. Am văzut-o pe Ioana crescând. Ea a fost un copil excepțional. Bâzâia o dată că voia pisoi, așa că i-am dat unul. Am văzut-o crescând. Dar cu cât a crescut, influența mamei a fost mare. De câtre ori venea de la mamă, venea debusolată, pentru că vedea că în familia respectivă erau niște norme. În familia tatălui erau alte norme. Când apar niște imagini cum sunt cele care circulă… se exacerbează. Dacă nu era borba de Cristi, oamenii treceau pe lângă ei și nu i-ar fi interesat. Eu mărturisesc că anul trecut mi-am luat mâinile de pe Ioana și am zis că nu mai pot. Mă uitam în ochii ei și vorbeam cu ea și ea îmi spunea: Ai terminat? Când au început pregătirile pentru balul bobocilor și a fost aleasă printre cele mai frumoase fete, și s-au deschis niște uși care n-ar fi trebuit să se deschidă, vocea mai și a lui Cristi nu au fost fost auzite”, a mai declarat Monica Tatoiu.

Cristian Boureanu a ajuns pe mâna poliției după ce și-a agresat fiica, Ioana, în mijlocul străzii. Monica Tatoiu a vorbit despre scandalul dintre fostul politician și fata lui, aducându-i grave acuzații adolescentei.

Cristian Boureanu și-a bătut fata și a ajuns pe mâna Poliției. Un martor a asistat la o scenă deosebit de violentă: politicianul și-a bătut fiica și apoi a bruscat-o în mașina lui. Motivul pare a fi o escapadă a Ioanei Boureanu despre care tatăl ei nu știa nimic.

Incidentul a fost semnalat prin 112 de către un martor care circula prin zona Herăstrău. Acesta a sunat la Poliție după ce l-a văzut pe Cristian Boureanu că este violent cu fiica lui, atât fizic cât și verbal. Ioana Boureanu s-ar fi opus să urce în mașina tatălui său, însă acesta a forțat-o pe tânără, fără să se lase impresionat de lacrimile ei.

