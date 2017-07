Motivul dureros pentru care Oana Roman nu stă la plajă

Oana Roman a mărturisit recent de ce, chiar dacă e toiul verii, nu se grăbește să fugă la mare să se răcorească.

„Nu îi plac să stau la soare, dar mai ales pentru că am o contraindicație din familie, mama a avut cancer de melanom, iar riscul e mai mare la mine. Plus că mi se pare că o femeie e mai interesantă cu o piele naturală, decât una arsă de soare. Folosesc cremă de bebeluș cu factor de prtecție 50+”, a mărturisit pentru Viva.ro Oana, care recent a aniversat 3 ani de la căsătorie.

“Pe 15 iunie 2014 ne-am căsătorit și am botezat o pe Isabela..A fost ziua împlinirii totale, ziua în care în fața lui Dumnezeu am devenit o familie! Ziua în care am avut sentimentul că nu mai sunt singura pe lume și că viața mea de abia începe! Îți mulțumesc iubitule pentru tot! Azi , dupa 3 ani, suntem mai uniți ca niciodată, si asta pentru că am reușit să trecem împreună peste toate încercările vieții! Avem un copil perfect și o viață simplă dar împlinită!”, a spus Oana emoționată.