Motivul pentru care Florin Chilian nu vrea să intre în politică a fost dezvăluit chiar de acesta pe contul de socializare. Artistul a fost ofertat de nenumărate ori, însă a refuzat de fiecare dată.

Motivul pentru care Florin Chilian nu vrea să intre în politică. „Unii nu pot pricepe și pace, iar cum nu te poți supăra pe cineva pentru că desi a încercat din răsputeri nu a reușit să-și depășeasca conditia, reiterez: Nu! Mulțumesc frumos însă nu. Așa cum Nu am vrut sa candidez pentru primăria București, Nu doresc să fiu parlamentar. NU vreau deputat. NU vreau senator. Insistentele capătă deja o nuanță peiorativa. Mai am de adus in condiția exercițiului de respirație două, poate trei întâmplări legate de muzica”, a scris Chilian pe contul de socializare.



Florin Chilian nu vrea să intre în politică. Și Simona Gherghe a fost ofertată

Ca și Florin Chilian, și Simona Gherghe a fost ofertată să intre în politică. Aceasta vrea să intre în politică, însă peste câțiva ani. „Mă gândesc foarte serios să fac pasul ăsta, nu acum, peste câţiva ani. M-au inspirat poveştile oamenilor. Am identificat eu nişte probleme pe care eu aş putea să le rezolv. Mi-ar plăcea să lucrez la o lege, cea a violenţei domestice. Sunt nişte verigi lipsă”, a declarat ea la Antena 3.