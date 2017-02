Motivul pentru care Mihaela Rădulescu și Felix au purtat pantofi sport la un eveniment grandios

Motivul pentru care Mihaela Rădulescu și Felix au purtat pantofi spor, la ținute elegante, a fost dezvăluit chiar de vedetă, după multe comentarii legate de acest subiect. Jurata de la Românii au talent a postat pe contul de socializare mai multe imagini de la un eveniment de amploare la care a participat.

„Pro TV e de vina! Trebuia sa am o filmare pentru noua emisiune, exact de ziua indragostitilor. Filmarea s-a amanat cu cateva zile si iata ce am patit :). Am reusit sa merg la Gala Premiilor LAUREUS (Oscarurile pentru sportivii din toata lumea). Nici nu stiu de unde sa incep… Hugh Grant, prezentatorul galei, unul dintre actorii mei preferati de-o viata… Nadia Comaneci, pe scena, alaturi de HSH Printul Albert de Monaco, pentru a inmana premiul „Sportiva anului”… Romanii Ilie Nastase, Ion Tiriac, jurnalistul Andrei Nourescu printre invitatii de onoare.

P.S.: Am purtat sneakers la rochia de seara nu pentru ca mi-am pierdut simtul stilului.:), ci pentru ca ne-am pus pantofii la licitatia caritabila #sneakersforgood. E singurul covor rosu al planetei unde pantofii de sport la rochia de seara sau la smoking sunt ceruti pe invitatie.

Nu incetez sa-i admir pe invingatori, pe luptatorii adevarati, pe marii campioni de ieri si de azi, pe oamenii care fac totul pentru ca visul lor sa se implineasca… O sa vedeti astfel de viitori campioni si la „Romanii au talent”, incepand de vineri”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul de Facebook.

