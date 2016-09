Nicolae Guță și Cristina s-au despărțit. Deși se pregăteau să facă pasul cel mare, cei doi au decis să pună punct relației, iar manelistul a vorbit pentru prima dată despre motivele care au dus la ruptură.

Nicolae Guță a făcut dezvăluiri emoționante despre cea pe care o iubea mai presus de orice. „Da, o iubesc foarte mult, dar am considerat că este momentul să luăm o pauză. Da, trebuie să recunosc că lucrurile nu au mers foarte bine între noi. Fiecare ţine la părerea lui. Am vorbit şi aseară, dar consider că atâta timp cât orgoliile şi principiile sunt puse înaintea sentimentelor, nu e bine. Nu întâmplător Cristina e în viaţa mea. Mi-am dorit-o foarte tare, dar lucrurile au cam ieşit din normalitate. Eu nu sunt un tip care îngrădesc pe nimeni şi Cristina a avut toată libertatea. Cristina este o femeie libertină şi nu mi-aş fi permis să-i interzic ceva. Eu poliţai nu voi fi niciodată. Am avut un control deplin asupra ei. Sunt lucruri pe care nu le pot discuta şi nici nu e cazul. Am decis că e momentul să luăm o pauză decât să continuăm lucrurile cu răutate. Eu încă o iubesc foarte mult, o iubesc mai mult decât orice pe lumea asta, dar sunt lucruri care nu-şi au rostul şi am decis asta”, a declarat Nicolae Guţă la „Star Magazin”, de la Antena Stars.

Nicolae Guță a slăbit peste 20 de kilograme

Nicolae Guță a slăbit peste 20 de kilograme, într-un timp record. Acesta a declarat în urmă cu ceva timp că avea 104 kilograme și îi era din ce în ce mai greu. Acesta a luat decizia de a da jos kilogramele în plus, atunci cînd și-a făcut o nouă iubită. ”Am avut 104 kilograme și probabil că din cauza supărărilor și viața mea din trecut în neregulă mi-a găsit remediul și alinarea în arta culinară. Știu să fac mâncare și mi-am administrat cam 104 kilograme. Cu așa femeie frumoasă, manierată, am slăbit. Mi-aș dori să mănânc ce mănâncă ea și cum mănâncă ea. Deocamdată rezultatul este pe drumul cel bun și aș vrea să îi mulțumesc Cristinei”, spunea Guță în urmă cu ceva timp.