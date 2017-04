Nicolae Guță s-a însurat cu Cristina. Cei doi au mers azi la Starea Civilă

Nicolae Guță s-a însurat cu Cristina, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. După o perioadă în care au stat despărțiți, cei doi au luat o decizie radicală.

Nicolae Guță s-a însurat cu Cristina, blonda sexy care a reușit să-l cucerească definitiv. Cei doi au spus astăzi da! în fața ofițerului Starii Civile. Îmbrăcați eleganți, aceștia au radiat astăzi de fericire.

Nicolae Guță s-a însurat cu Cristina, iubita lui de mai bine de un an

Alături le-au fost apropiații și familiile celor doi. Cristina este prima femeie care a reușit să îl facă pe Nicolae Guță să o ia de soție. În urmă cu ceva timp, aceștia au anunțat că nu mai formează un cuplu, iar manelistul a declarat atunci că o iubește enorm pe femeia care i-a devenit azi soție.

„Da, o iubesc foarte mult, dar am considerat că este momentul să luăm o pauză. Da, trebuie să recunosc că lucrurile nu au mers foarte bine între noi. Fiecare ţine la părerea lui. Am vorbit şi aseară, dar consider că atâta timp cât orgoliile şi principiile sunt puse înaintea sentimentelor, nu e bine. Nu întâmplător Cristina e în viaţa mea. Mi-am dorit-o foarte tare, dar lucrurile au cam ieşit din normalitate. Eu nu sunt un tip care îngrădesc pe nimeni şi Cristina a avut toată libertatea. Cristina este o femeie libertină şi nu mi-aş fi permis să-i interzic ceva. Eu poliţai nu voi fi niciodată. Am avut un control deplin asupra ei. Sunt lucruri pe care nu le pot discuta şi nici nu e cazul. Am decis că e momentul să luăm o pauză decât să continuăm lucrurile cu răutate. Eu încă o iubesc foarte mult, o iubesc mai mult decât orice pe lumea asta, dar sunt lucruri care nu-şi au rostul şi am decis asta”, a declarat Nicolae Guţă la „Star Magazin”, de la Antena Stars.