Nicole Cherry a fost transformată în Jennifer Lopez. Artista a acceptat provocarea primită de la hairstylist-ul Adrian Perjovschi.

Artista recunoaște că s-a obișnuit mai greu cu look-ul nou, pentru că nu a fost vopsită niciodata si nu banuia cum îi stă cu o altă culoare de par.

“A fost un șoc să fiu blondă pentru câteva ore, m-am obisnuit putin mai greu. Nu stiu daca as vrea sa fiu permanent, dar cu siguranta voi mai apela la o perucă blondă. Nu am mai fost vopsită niciodată, țin foarte mult la culoarea mea naturala”, a spus Nicole.

“Prima dată cand am participat la proiectul lui Adrian Perjovschi a fost în urmă cu doi ani cand am ales un personaj Harajuku si pentru ca ne-am înțeles foarte bine, am decis să repetăm experiența așa că acum am ales-o pe JLO. De ce? O consider un model, la cei 48 de ani arată incredibil și mi-aș dori să cred ca o voi urma din acest punct de vedere și pot spune că avem cateva lucruri în comun: dragostea pentru muzica, vorbesc spaniola și pasiunea pentru sport”, mărturisește Nicole Cherry, care vara aceasta a dat Bacalaureatul.



