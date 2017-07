Nicole Cherry nu s-a înscris la facultate încă, deși toată lumea se aștepta să continue studiile pe plan muzical. Ei bine, interpreta vrea să studieze psihologia.

Nicole Cherry nu s-a înscris la facultate, dar a surprins pe toată lumea

„Urmează să mă înscriu, sincer vreau să urmez ceva în legătură cu psihologia, m-am gândit foarte tare, a fost un subiect foarte delicat. M-am sfătuit cu părinţii mei de foarte multe ori şi chiar mă gândeam ce aş putea să văd. Muzică am făcut să ştiu să mă descurc, actorie am făcut şi mereu am spus că nu vreau să fac actorie, să fiu atât de avansată. Acum am spus că trebuie ceva să mă dezvolte şi am spus că psihologia e cea mai bună alegere, mai ales că îmi place să vorbesc, să dau sfaturi”, a declarat Nicole Cherry într-un interviu acordat pentru Viva!

