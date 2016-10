Nicoleta Voica a slăbit 27 de kilograme, după ce în urmă cu ceva timp și-a micșorat stomacul. Interpreta este transformată total și nu vrea să se oprească aici. Artista a dezvăluit ce face zi de zi pentru a-și păstra silueta perfectă.

Nicoleta Voica a slăbit 27 de kilograme și a vorbit sincer despre viața ei la 60 de ani.Artista este mulțumită de felul în care arată și este hotărâtă să se mențină în formă cu mult sport și o alimentație sănătoasă.

Nicoleta Voica a slăbit 27 de kilograme. „Fac 150 de abdomene pe zi”

„Fac 150 de abdomene pe zi. Am aparat special. Îmi fac masaj la faţă în fiecare zi, singură. Fac sport o oră şi jumătate pe zi. Am făcut operaţie asta doar pentru mine, nu am avut alt motiv. Vreau s mai slăbesc vreo 5 kilograme, atât. Mi-ar plăcea un om care să-mi semene, să nu mă lase să mă plictisesc niciodată. Eu nu mă îmbrac ca o femeie de 60 de ani, nu mă simt de 60 de ani. Transform banii în praf în timp record. L-am prins sărutându-se cu altcineva pe primul. Cu al doilea nu am rezistat decât un an şi şapte luni. M-am căsătorit ca să pot să îmi iau cetăţenie americană. Şi-a dat seama şi mi-a spus că o să văd greencardul când o zbura porcul”, a povestit Nicoleta Voica la Antena Stars.