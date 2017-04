Nicu Covaci, mărturii cutremurătoare despre mama lui. Femeia a fost ucisă cu 25 de lovituri de cuțit, în urmă cu 25 de ani, însă artistul nu poate uita drama prin care a trecut atunci.

Nicu Covaci, mărturii cutremurătoare despre mama lui, omorâtă cu sânge rece de doi bărbați. Nicu Covaci împlinește pe 19 aprilie, vârsta de 70 de ani. Mama lui, Tamara Stoian, în vârstă de 71 de ani, a fost omorâtă cu 25 de lovituri de cuţit de hoţii pe care-i prinsese în casă, apoi criminalii au dat foc locuinţei.

