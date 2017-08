Nidia Moculescu, anunț cutremurător despre starea ei de sănătate. Este pentru prima dată când fiica celebrului compozitor, Horia Moculescu, vorbește despre perioada grea prin care a trecut.

Nidia Moculescu, anunț cutremurător despre starea ei de sănătate. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le vorbește oamenilor despre lupta cu depresia și despre cea mai bună decizie pe care a luat-o în acest sens.

Nidia Moculescu, anunț cutremurător despre starea ei de sănătate, despre care nimeni nu a știut

“Mergând aseară la doctor, am văzut un tânăr cu o tulburare anxioasa depresivă care prefera sa stea asa, decat sa incerce sa rezolve ceva. Eu ma confrunt cu o tulburare anxioasa depresiva de câțiva ani. Neștiind simptomele și astfel neputand sa imi pun singura, un rezultat, am început prin a ma izola de lume, de prieteni, de spații închise sau deschise. Nu înțelegeam de ce ar trebui să mai traiesc, cu un puls de 220 si o tensiune 18. Nu înțelegeam de ce totul era negru. Aveam o frica iminenta de ceva. Nu de moarte. De ceva! De orice! Nu mă mai bucuram de nimic, ca sa nu mai imi urce cumva tensiunea. Dupa ce am auzit, că mai mult de jumătate din populația globului, se confrunta cu anxietate și atacuri de panică, am hotarat sa ma duc la psiholog. Cred ca a fost cea mai buna decizie a vieții mele. Primul sfat a fost sa ma las de cafea cu cofeina, pentru ca accelereaza pulsul și tensiunea. Un sfat pe care îl urmez și acum cu sfintenie. Dupa lungi discutii, am decis sa merg la psihiatru. Mi-a prescris pentru inceput (n.r: numele medicamentelor) si am reînceput sa traiesc. Bineînțeles, în timp, ti se schimba tratamentul. Vreau sa se stie clar: de la anxietate nu se moare! Doctorii care m-au ajutat pe mine sunt: Psiholog (n.r: nume) Psihiatra: (n.r: nume). Să le dea Dumnezeu sănătate! Nu fac reclama, ci pur și simplu, fac plecăciuni unor oameni, care nu mi-au spus si ei: Ești nebuna, e totul în capul tau! Acelor oameni care spun asta, nu le spun decât atât: Sunteți foarte proști și din cauza voastră ajung oameni să se sinucidă pentru ca li se pare ca sunt inutili și defecti! Ati auzit in viata voastra de serotonina? Înainte să aruncati un diagnostic în vânt, documentati-va! Le multumesc tuturor celor care mi-au fost alături! Le mulțumesc prietenilor, care au suportat întrebarile mele neîntrerupte, o să mor?! De ce mai trăiesc așa?! Vă iubesc!

Dacă treceți prin stările astea, va rog, mergeți la doctor! Mergeti la un psiholog! Viața chiar e frumoasa!”, scrie Nidia Moculescu în postarea sa.

Citește și