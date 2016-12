Povestea lor a început cu scandal, dar acum curge frumos şi se va finaliza în scurt timp cu o nuntă. Lora a fost cerută de soţie de managerul ei, Ionuţ Ghenu, care i-a devenit şi iubit la scurtă vreme de la despărţirea de actriţa Doiniţa Oancea (foto mic), iar la vară, cei doi vor să-şi oficializeze relaţia.

Cererea în căsătorie nu a luat-o deloc prin surprindere pe Lora, care, teoretic, anul viitor, va intra din nou în rândul femeilor măritate, după divorţul de actorul Dan Badea. “Ştiam că îşi doreşte să-i fiu soţie, mi-a spus asta la câteva zile după ce ne-am dat seama că noi chiar ne potrivim şi am merita să fim mai mult decât colegi şi amici, cam pentru asta ne-am dat această şansă, să vedem dacă suntem capabili şi dacă ne potrivim să ne construim familia pe care ne-o dorim”, a declarat pentru Libertatea Lora, în urmă cu două luni.

Un semn clar că oficializarea relaţiei şi, implicit, nunta sunt în cărţi pentru anul următor este faptul că îndrăgostiţii au căzut de acord asupra naşilor de cununie, pe care i-au ales din rândul prietenilor. Cuplul respectiv a intrat în atenţia artistei în urmă cu câţiva ani, pe vremea când făcea parte din echipa emisiunii “Next Star”, unde juriza copiii talentaţi. Lipicioasă de felul ei, artista s-a împrietenit nu doar cu micuţii concurenţi, ci şi cu părinţii acestora. Iar legătura creată cu unul din aceste cupluri nu s-a rupt când Lora a fost înlocuită în juriul emisiunii de la Antena 1.

Ulterior, cântăreaţa şi-a inclus noii prieteni în proiectele ei, mai exact, s-au asociat la şcoala de talente pe care vedeta a deschis- o anul trecut. Colaborarea a mers strună, aşa că, recent, artista şi iubitul ei au decis ca amicii să le devină şi rude prin alinţă. “Ne dorim foarte tare să ajungem la altar în 2017, acum, vom vedea. E greu tare de organizat o nuntă, o să avem nevoie de ajutor sigur. Rochia, costumul, greu! Naşii i-am ales. Sunt asociaţii noştri de la şcoala de talente. Sunt părinţii unei fetiţe care a câştigat popularitatea la «Next Star». M-am împrietenit cu mulţi părinţi în urma concursului de la Antena 1 şi am rămas în relaţii foarte bune. Eu mă ştiu cu ei de mult. Ionuţ îi ştie de vreun an şi jumătate”, ne-a dezvăluit Lora.

Îndrăgostiţii încep noul an cu o vacanţă în Maldive

Lora şi Ionuţ au un program încărcat luna aceasta – atât de încărcat, încât nu au reuşit să ajungă la bijutier pentru a strâmta inelul de logodnă! -, însă în ianuarie şi-au propus să se relaxeze. “O să ne încălzim oasele în Maldive, sigur Moşu’ îmi va da acest cadou. Şi apoi, mergem la schi, în februarie, în Italia, o să trecem şi prin Veneţia, apoi, pentru prima dată, o să văd şi eu Parisul, pentru că am câştigat un concurs pentru cel mai bine îmbrăcată vedetă, am fost votată de multă lume. Am de ales până în februarie două zile, un citybreak foarte tare”, ne-a dezvăluit Lora.

Dan Badea, fostul soţ al vedetei, şi-a refăcut viaţa cu acordul mamei

Foto: Adrian Manolache

Nu doar Lora are gânduri de măritiş. Şi fostul ei soţ, Dan Badea, şi-a refăcut viaţa amoroasă, iar noua lui iubită pare tot mai aproape de statutul de nevastă! Dan Badea s-a cuplat cu o blondă, Mădălina, care la prima vedere pare copia fidelă a artistei. Cei doi se înţeleg foarte bine, însă cel mai important este faptul că fata a fost nu doar acceptată, ci şi plăcută de mama lui Dan, căreia i-a fost prezentată în urmă cu vreo două luni. Apropiaţii spun că doamna Badea a uitat-o definitiv pe fosta ei noră şi o îndrăgeşte destul de mult pe noua iubită a fiului ei, iar oficializarea relaţiei este, de acum, doar o chestiune de timp… (Denisa Macovei)