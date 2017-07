O concurentă de la Insula Iubirii a făcut avort pentru a putea participa la emisiune. Este vorba despre Bianca, iar dezvăluirea a fost făcută chiar de iubitul ei Liviu, cu 20 de ani mai în vârstă decât ea.

O concurentă de la Insula Iubirii a făcut avort, după ce a semnat contractul pentru participarea la emisiune. Chiar dacă rămăsese însărcinată, Bianca a luat o decizie șocantă și a renunțat la copil. Tânăra și Liviu au ținut neapărat să ajungă în Thailanda pentru a-și testa fidelitatea, astfel că un copil le-ar fi stricat cu siguranță planurile.

O concurentă de la Insula Iubirii a renunțat la copil în favoarea aventurii din Thailanda

„Eu am zis . Eu am zis că avem un contract… Suntem proşti. Ce să spun, că am fost proști? Da …am fost” , a spus Liviu. Deşi în aceste condiţii, contractul era anulabil, cei doi nu au pus întrebări şi au ales să renunțe la copil. Între timp, după terminarea show-ului, Bianca și Liviu s-au căsătorit, cei doi ajungând într-un final la concluzia că sunt făcuți unul pentru celălalt.

