Oana Lis, declarație șocantă după petrecerea aniversară.Vedeta, le-a mulțumit tuturor celor care au fost prezenți la ziua ei de naștere, însă, a recunoscut că are un singur regret.

Oana Lis, declarație șocantă după petrecerea aniversară, organizată la un restaurant renumit din Capitală. Soția fostului edil al Capitalei, a postat un mesaj pe contul de socializare, în care mărturisește că dintre toți amanții ei, niciunul nu a fost prezent la petrecere.

Oana Lis, declarație șocantă pe contul de socializare

„Măi, am o singură supărare în legătura cu petrecerea mea de aseară!? Dintre toți amanții mei pe care i-am invitat, nu a venit niciunul!!! Nu mai exista loialitate în lumea asta, ziceți si voi!!!!”, a scris amuzată Oana Lis.

Aseara, Oana Lis și-a aniversat ziua de naștere, cu ocazia împlinirii vârstei de 38 de ani. „A fost o super petrecere ieri, de ziua mea! Eu,cu un ochi plâng, cu un ochi râd! Nu am familie..de ziua mea nu m-a sunat să mă felicite nici măcar un verișor ?,nu am părinți ca mulți dintr voi, frați, surori care sa ma iubească și aprecieze…dar am prieteni! Prieteni buni, de calitate, care mi- au fost alături! Vreau să le mulțumesc din tot sufletul celor prezenți, înseamnă enorm pentru mine, nici nu știți cât de mult, așa de mult că îmi umpleți cumva golul din suflet!”, a scris blonda pe Facebook.