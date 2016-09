Oana Lis e rău. Motivul pentru care a ajuns să ia antidepresive

Oana Lis este din ce în ce mai rău. Soția fostului primar are probleme și a ajuns să ia antidepresive. Oana nu poate să doarmă și stă ore în șir închisă în casă. Deși zâmbește des, în sufletul ei este o mare durere.

Oana Lis a avut curajul să vorbească despre problemele pe care le are de ceva timp. ”Da, acum am ieșit după 15 ore din casă, mi-a fost rău și nu am putut să ies din casă. Iau antidepresive. Aveam momente când nu puteam să dorm. De multe ori, cu masca unui zâmbet, poate că se ascunde o suferință, iar de multe ori nu mai fac față la atacurile de panică. De multe ori, nu știu dacă este atac de panică sau o durere închipuită. Pentru că am băut un pahar de șampanie la un eveniment, mi-a fost foarte rău. Prefer să iau pastile decât să beau, îți dau o stare mult mai bine”, a dezvăluit Oana la Antena Stars.

Oana Lis recunoaște că nu mai poate întreține relații intime cu soțul ei

Oana Lis nu mai poate face sex. Vedeta se confruntă cu această problemă de mai multă vreme. ”În orice relație intervine rutina. Și să vină Brad Pitt acum și nu am chef. Am citit că pastilele îți scad libidoul. Trebuie să merg la psiholog”, a mai spus soția lui Viorel Lis.