Oana Lis are probleme, după accidentul vascular al soțului ei. Vedeta postează mesaje triste pe contul de socializare și deși sufletul îi plânge, aceasta încearcă să fie o femeie puternică.

„Voi n-aveți idee câtă durere e adunată în sufletul meu . De la trădarea „familiei”,i ubire călcată în picioare, sentimente pure distruse etc…). Şi totuși de cele mai multe ori zâmbesc…am puterea să zâmbesc. Mda, se pare că pe mine necazurile nu mă opresc din drum. Cad ..dar mă ridic cât mai repede şi îmi pun zâmbetul pe faţă. Şi ma uit înapoi doar să-mi aduc aminte de unde am plecat şi cine mi-a călcat sufletul în picioare o dată ca niciodată…”, este mesajul Oanei Lis.

Oana Lis are probleme și luptă pentru a le face față cu brio

Oana Lis a declarat la începutul acestei săptămâni că soțul ei a făcut accident vascular și se teme pentru viața lui.

„Dormeam în pat, ştiam că Viorel e în camera lui şi eram foarte liniştită. Din somn aşa m-a luat. Am auzit un zgomot şi am fugit. L-am văzut că a intrat în cameră, mi-a zis că nu mai vede şi că se simte rău. Am sărit din pat l-am văzut că se dezechilibrează. Am vrut să-l prind, dar a căzut pe pat cu faţa în jos. L-am ţinut cu toată forţa de bluză, dar n-am putut să-l ţin bine. De acolo a căzut pe jos şi s-a lovit aici, de pat. Stătea cu capul în jos, voiam să-l ridic. Cred că a avut un accident vascular cerebral pentru că mătuşa mea a avut aşa ceva şi am găsit-o aşa, că ştiu simptomele”, a spus Oana Lis într-o emisiune TV.

Citește și