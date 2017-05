Oana Lis a slăbit 20 de kilograme, dar s-a îngrășat din nou. Soția fostului primar a povestit într-un live pentru Revista Avantaje, chinul prin care a trecut din cauza dietelor, dar și despre secretele unui ten perfect.

Oana Lis a slăbit 20 de kilograme, însă nu și-a putut menține greutatea dobândită, în ciuda multelor diete la care a apelat. Vedeta recunoaște că îi este foarte greu și că a scăpat de kilogramele în plus, doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Oana Lis a slăbit 20 de kilograme, dar s-a îngrășat din nou, într-un timp record

„Am slăbit de vreo 4 ori până acum, însă nu reușesc să slăbesc mai mult. Am încercat tot felul de metode. La un moment dat am slăbit 20 de kilograme. Mi-e greu să mă mențin. Slăbesc, dar mă îngraș din nou. Pentru sănătatea mea ar trebui să slăbesc”, a declarat Oana Lis pentru revista Avantaje. Blonda a dezvăluit cum își îngrijește tenul și părul. „Mi-ar trebui un tatuaj la sprâncene. Nu m-am gândit să fac o operație estetică. Mi-ar plăcea să scap de burtică. Este o perioadă în care folosesc acid hialuronic. Însă am și perioade în care mă neglijez.Folosesc diferite produse de firmă sau cer sfaturi pentru produse naturale. Mi-ar fi plăcut să am părul drept. Pentru păr folosesc ulei de măsline”, a mai adăugat ea. Recent, Oana Lis a declarat că este îngrijorată de sănătatea soțului ei.