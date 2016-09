Oana Mizil, de nerecunoscut la botezul fetiței sale. E transformată total

Oana Mizil a avut parte de o transformare totală la botezul fetiței sale, care a avut loc zilele trecute. Oana și Marian Vanghelie au decis să își creștineze micuța, în vîrstă de un an, într-o zi de vineri și nu în weekend așa cum obișnuiesc alte vedete.

Oana Mizil și Marian Vanghelie au amânat botezul din cauza problemelor cu legea pe care le-a tot avut fostul edil al Sectorului 5. „Ea, la 12 noaptea, face un an și nu am vrut să aibă vârsta asta fără să fie botezată. Nu am vrut să depășim anul. Pentru mine, este o experiență plăcută, la vârsta asta înțeleg lucrurile altfel”, a spus Marian Vanghelie pentru Teo Show. „Din nefericire, a răcit, dar e mai bine acum. Mă bucur că pot să o duc la biserică acum, după creștinare”, a mărturisit Oana Mizil.

La eveniment a fost prezent și Alex, fiul lui Marian Vanghelie: „Am grija de ea, am mai ieșit cu ea, m-am acomodat cu ideea de a fi frate. Sper sa fiu unul bun.”, a spus el. Oana Mizil a atras privirile tuturor cu o ținută elegantă și un machiaj profesional, care a transformat-o total. Bruneta este de nerecunsocut, la un an de când a devenit mamă.

Oana Mizil, probleme cu legea

În octombrie 2014, oana Mizil a fost condamnată de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese. Procurorii susțin că ea a solicitat, în calitate de deputat, încadrarea în munca a mamei sale, Lidia Niculescu Mizil Ștefănescu, în cadrul biroului său parlamentar și a avizat contractul individual de muncă prin care, în perioada mai 2009 – septembrie 2011, aceasta a realizat foloase materiale în cuantum de 65.697 lei. Oana Niculescu Mizil a mai fost obligată să plătească suma de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.