Oana Radu se află într-o situație critică din cauza dependenței

„Pe tot parcursul dietei, am consumat zahăr. Adică, ceea ce vreau sa spun este ca nu am evitat sa il folosesc in cafea, sau ceai, sau orice bautura care îl necesita!! Nu am folosit îndulcitor, sau miere sau zahăr brun, deși am înțeles ca este mult mai sanatos decat cel alb. Am renuntat la foarte multe lucruri, dar a fost un singur lucru la care nu am putut renunța: “COCA-COLA”. Cand spun consum, chiar îl consum! Mă trezesc cu el în gând, si adorm la fel. Sunt tare curioasa sa stiu , care este acest ingredient secret care m-a facut sa devin dependenta ?! De multe ori ma cert cu mine, si imi spun : „Bine ma Oano, faci foamea, nu mănânci dupa ora 17:00, nu mănânci carbohidrati, dar bei”. Ca încheiere, voiam să vă cer ajutorul! Aștept să îmi dați sfaturi sau sugestii! Dacă sunteti sau ati fost și voi în situația mea !! Oana Radu se află într-o situație critică. Sunt dependentă și am nevoie de ajutor”, a scris Oana Radu pe blogul personal.